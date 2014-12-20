Скажутина Татьяна Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1958
Дата смерти20.12.2014
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1958
Рождение ребёнка
09.07.1979
Сын: Скажутин Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Скажутин Сергей Павлович
Рождение ребёнка
15.05.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скажутин Сергей Павлович
Рождение ребёнка
28.07.1998
Дочь: Несмина Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Несмин Андрей Александрович
Смерть
20.12.2014