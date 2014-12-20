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Скажутина Татьяна Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1958

Дата смерти

20.12.2014

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1958

Отец: Сафронов Георгий Маркелович

Мать: Зверева Зоя Кузьминична

Рождение ребёнка
09.07.1979

Сын: Скажутин Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Скажутин Сергей Павлович

Рождение ребёнка
15.05.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скажутин Сергей Павлович

Рождение ребёнка
28.07.1998

Дочь: Несмина Валентина Андреевна

Отец ребёнка: Несмин Андрей Александрович

Смерть
20.12.2014
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