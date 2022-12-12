Карсавина Тамара Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карсавина Тамара Платоновна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1885

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1929
Лондон
Место жительства
Неизвестно
Франция
Смерть
1978
Лондон
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