Чекрыжова (Ульянкина) Наталья
Место рожденияг. Горький
Дата рождения18.09.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Горький
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.05.1978
Сын: Чекрыжов Артём Александрович
Отец ребёнка: Чекрыжов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
10.08.1984
Дочь: (Чекрыжова) Олеся Александровна
Отец ребёнка: Чекрыжов Александр Николаевич