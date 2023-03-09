Русановский Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русановский Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Русановская Вера Ивановна

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Русановская Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
02.09.1929

Дочь: Русановская Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Мария

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