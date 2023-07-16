Абдулов Владимир Карлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.08.1986
Дочь: Нимгирова-Салтыкова Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Абдулова Вера Борисовна
Рождение ребёнка
10.08.1992
Сын: Абдулов Игорь Владимирович
Мать ребёнка: Абдулова Вера Борисовна
Смерть
Неизвестно