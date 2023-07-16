Абдулов Владимир Карлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдулов Владимир Карлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЗА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.1986

Дочь: Нимгирова-Салтыкова Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Абдулова Вера Борисовна

Рождение ребёнка
10.08.1992

Сын: Абдулов Игорь Владимирович

Мать ребёнка: Абдулова Вера Борисовна

Смерть
Неизвестно

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