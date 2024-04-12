Бабушкина Чусовитина Прасковья Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабушкина Чусовитина Прасковья Прокопьевна

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Место рождения

Лукина, Вагайский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бабушкин Прокопий Алексеевич

Мать: Бабушкина Авдотья

Лукина, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чусовитин Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Чусовитин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чусовитин Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Чусовитин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чусовитина Красникова Тамара Михайловна

Отец ребёнка: Чусовитин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чусовитина Римма Михайловна

Отец ребёнка: Чусовитин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чусовитин Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Чусовитин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чусовитин Геннадий Михайлович

Отец ребёнка: Чусовитин Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чусовитин Михаил

Смерть
Неизвестно
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