Бабушкина Чусовитина Прасковья Прокопьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бабушкин Прокопий Алексеевич
Мать: Бабушкина Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чусовитин Юрий Михайлович
Отец ребёнка: Чусовитин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чусовитин Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Чусовитин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чусовитина Красникова Тамара Михайловна
Отец ребёнка: Чусовитин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чусовитина Римма Михайловна
Отец ребёнка: Чусовитин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чусовитин Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Чусовитин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чусовитин Геннадий Михайлович
Отец ребёнка: Чусовитин Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чусовитин Михаил
Смерть
Неизвестно