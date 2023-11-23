Скворцов Дмитрий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиПосле 1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Иван Алексеев
Мать: Мавра Яковлева
Скворцов Дмитрий Иванович (1806 - ?) Родился в семье дьячка села Слизнева Романов-Борисоглебского уезда Ивана Алексеевича. С 1822 года обучался в Ярославской духовной семинарии, окончил ее в степени с... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
священник в Крестовоздвиженском соборе г.Романов-Борисоглебска. Директор уездного попечительного о тюрьмах отделения
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Предтечевская (Скворцова) Феодосия Дмитриева
Мать ребёнка: Скворцова Надежда Николаева
Рождение ребёнка
02.10.1838
Дочь: (Скворцова) Евлампия Дмитриева
Мать ребёнка: Скворцова Надежда Николаева
Рождение ребёнка
1841
Сын: Скворцов Александр Дмитриев
Мать ребёнка: Скворцова Надежда Николаева
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Скворцова) София Дмитриева
Мать ребёнка: Скворцова Надежда Николаева
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Сретенская (Скворцова) Мария Дмитриева
Мать ребёнка: Скворцова Надежда Николаева
Смерть
После 1884