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Скворцов Дмитрий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

После 1884

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Иван Алексеев

Мать: Мавра Яковлева

Скворцов Дмитрий Иванович (1806 - ?) Родился в семье дьячка села Слизнева Романов-Борисоглебского уезда Ивана Алексеевича. С 1822 года обучался в Ярославской духовной семинарии, окончил ее в степени с... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скворцова Надежда Николаева

Работа или профессия
Неизвестно
священник в Крестовоздвиженском соборе г.Романов-Борисоглебска. Директор уездного попечительного о тюрьмах отделения
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Предтечевская (Скворцова) Феодосия Дмитриева

Мать ребёнка: Скворцова Надежда Николаева

Рождение ребёнка
02.10.1838

Дочь: (Скворцова) Евлампия Дмитриева

Мать ребёнка: Скворцова Надежда Николаева

Рождение ребёнка
1841

Сын: Скворцов Александр Дмитриев

Мать ребёнка: Скворцова Надежда Николаева

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Скворцова) София Дмитриева

Мать ребёнка: Скворцова Надежда Николаева

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Сретенская (Скворцова) Мария Дмитриева

Мать ребёнка: Скворцова Надежда Николаева

Смерть
После 1884

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