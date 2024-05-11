Еремин Николай Егорович 09.11.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Еремин Николай Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1927

Дата смерти

02.11.1986

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1926 г.р.

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1927

Отец: Еремин Егор

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир

Мать ребёнка: Плотникова Наталья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плотникова Наталья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
02.11.1986

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