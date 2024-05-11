Еремин Николай Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1927
Дата смерти02.11.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1927
Отец: Еремин Егор
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир
Мать ребёнка: Плотникова Наталья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
02.11.1986