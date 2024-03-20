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Dresel Oscar

Место рождения

Jüterbog, Brandenburg, Germany

Дата рождения

14.04.1850

Дата смерти

30.09.1919

Пол

Мужской

Отец

1817 г.р.

Мать

1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1850

Отец: Dresel Abraham

Мать: Dresel Susanne Sussgen

Jüterbog, Brandenburg, Germany
Место жительства
С 1900
Berlin
Работа или профессия
Неизвестно
Markt Nr. 7, Chemnitz, Deutschland
Kaufmann Manufakturwaren
Работа или профессия
Неизвестно
Markt Nr. 7, Chemnitz, Deutschland
Merchant
Смерть
30.09.1919
Berlin, Berlin, Germany
Похороны
03.10.1919
Jüdischer Friedhof Weißensee, Grabfeld: D3
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