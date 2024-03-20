Dresel Oscar
Место рожденияJüterbog, Brandenburg, Germany
Дата рождения14.04.1850
Дата смерти30.09.1919
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1850
Отец: Dresel Abraham
Мать: Dresel Susanne Sussgen
Jüterbog, Brandenburg, Germany
Место жительства
С 1900
Berlin
Работа или профессия
Неизвестно
Markt Nr. 7, Chemnitz, Deutschland
Kaufmann Manufakturwaren
Работа или профессия
Неизвестно
Markt Nr. 7, Chemnitz, Deutschland
Merchant
Смерть
30.09.1919
Berlin, Berlin, Germany
Похороны
03.10.1919
Jüdischer Friedhof Weißensee, Grabfeld: D3