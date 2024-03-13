Поршукова Беркутова Любовь Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.?
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.?
Отец: Беркутов Егор
Мать: Анна
Рождение ребёнка
24.06.1983
Сын: Поршуков Виталий Сергеевич
Отец ребёнка: Поршуков Сергей Евгеньевич
Рождение ребёнка
05.06.1988
Дочь: Поршукова Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Поршуков Сергей Евгеньевич
Рождение ребёнка
10.12.?
Сын: Поршуков Андрей Сергеевич
Отец ребёнка: Поршуков Сергей Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно