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Поршукова Беркутова Любовь Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.?

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.?

Отец: Беркутов Егор

Мать: Анна

Рождение ребёнка
24.06.1983

Сын: Поршуков Виталий Сергеевич

Отец ребёнка: Поршуков Сергей Евгеньевич

Рождение ребёнка
05.06.1988

Дочь: Поршукова Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Поршуков Сергей Евгеньевич

Рождение ребёнка
10.12.?

Сын: Поршуков Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Поршуков Сергей Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поршуков Сергей Евгеньевич

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