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Нечаева Пелагея

Место рождения

Верея, Наро-Фоминский, Московская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

08.06.1916

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Иоанн

Мать: не указана

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Нечаев Сергей

Отец ребёнка: Нечаев Андрей

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Нечаев Петр

Отец ребёнка: Нечаев Андрей

Рождение ребёнка
1850

Сын: Нечаев Федор

Отец ребёнка: Нечаев Андрей

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Иванова Мария

Отец ребёнка: Нечаев Андрей

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Нечаев Василий

Отец ребёнка: Нечаев Андрей

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Скоробогатова Евдокия

Отец ребёнка: Нечаев Андрей

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Нечаев Андрей

Рождение ребёнка
1860

Сын: Нечаев Иван

Отец ребёнка: Нечаев Андрей

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Нечаев Тихон

Отец ребёнка: Нечаев Андрей

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
25.05.1871

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Нечаев Андрей

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
01.06.1874

Сын: Нечаев Константин

Отец ребёнка: Нечаев Андрей

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Смерть
08.06.1916
Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Похороны
Неизвестно
Вознесенское
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