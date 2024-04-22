Нечаева Пелагея
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти08.06.1916
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1845
Сын: Нечаев Сергей
Отец ребёнка: Нечаев Андрей
Рождение ребёнка
1846
Сын: Нечаев Петр
Отец ребёнка: Нечаев Андрей
Рождение ребёнка
1850
Сын: Нечаев Федор
Отец ребёнка: Нечаев Андрей
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Иванова Мария
Отец ребёнка: Нечаев Андрей
Рождение ребёнка
1855
Сын: Нечаев Василий
Отец ребёнка: Нечаев Андрей
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Скоробогатова Евдокия
Отец ребёнка: Нечаев Андрей
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Нечаев Андрей
Рождение ребёнка
1860
Сын: Нечаев Иван
Отец ребёнка: Нечаев Андрей
Рождение ребёнка
1866
Сын: Нечаев Тихон
Отец ребёнка: Нечаев Андрей
Рождение ребёнка
25.05.1871
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Нечаев Андрей
Рождение ребёнка
01.06.1874
Сын: Нечаев Константин
Отец ребёнка: Нечаев Андрей
Смерть
08.06.1916
Похороны
Неизвестно
Вознесенское