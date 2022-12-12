Рукин Константин Петрович
Место рождения
Дата рождения20.02.1919
Дата смерти13.06.1976
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1919
Отец: Рукин Пётр Матвеевич
Переехал с женой в Пермь (Молотов) в 1951г.
Рождение ребёнка
09.10.1947
Дочь: Пищальникова Юлия Константиновна
Мать ребёнка: Рукина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
23.05.1954
Дочь: Киприянова Галина Константиновна
Мать ребёнка: Рукина Мария Ивановна
Смерть
13.06.1976
Похоронен На кладбище "Южное" 15.06.1976.