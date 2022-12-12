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Рукин Константин Петрович

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Место рождения

Криволучье, Инжавинский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

20.02.1919

Дата смерти

13.06.1976

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1919

Отец: Рукин Пётр Матвеевич

Мать: Рукина Пелагея Автомоновна

Криволучье, Инжавинский муниципальный район, Тамбовская область
Переехал с женой в Пермь (Молотов) в 1951г.
Рождение ребёнка
09.10.1947

Дочь: Пищальникова Юлия Константиновна

Мать ребёнка: Рукина Мария Ивановна

Криволучье, Инжавинский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
23.05.1954

Дочь: Киприянова Галина Константиновна

Мать ребёнка: Рукина Мария Ивановна

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
13.06.1976
Пермь, Пермский, Пермский край
Похоронен На кладбище "Южное" 15.06.1976.
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