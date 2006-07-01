(Шумских) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Шумских) Татьяна Николаевна

(Шумских) Татьяна Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1938

Сын: Нарышкин Василий (Стефанович)

Отец ребёнка: Нарышкин Стефан (Степан) Яковлевич

Макеевский, Орловская область
Рождение ребёнка
Около 1942

Сын: Нарышкин Виктор (Стефанович)

Отец ребёнка: Нарышкин Стефан (Степан) Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1944

Дочь: Ляшкова Лидия (Стефановна)

Отец ребёнка: Нарышкин Стефан (Степан) Яковлевич

Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нарышкин Стефан (Степан) Яковлевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close