(Шумских) Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1938
Сын: Нарышкин Василий (Стефанович)
Отец ребёнка: Нарышкин Стефан (Степан) Яковлевич
Макеевский, Орловская область
Рождение ребёнка
Около 1942
Сын: Нарышкин Виктор (Стефанович)
Отец ребёнка: Нарышкин Стефан (Степан) Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1944
Дочь: Ляшкова Лидия (Стефановна)
Отец ребёнка: Нарышкин Стефан (Степан) Яковлевич
Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно