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Быкова-Люлюкина Марья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков-Люлюкин Гордей Евдокимович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Быков-Люлюкин Игнатий Гордеевич

Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Гордей Евдокимович

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Быков-Люлюкин Фома Гордеевич

Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Гордей Евдокимович

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Быков-Люлюкин Василий Гордеевич

Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Гордей Евдокимович

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Быков-Люлюкин Григорий Гордеевич

Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Гордей Евдокимович

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.04.1842

Дочь: (Быкова-Люлюкина) Александра Гордеевна

Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Гордей Евдокимович

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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