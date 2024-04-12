Кунгуров Георгий Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Кунгуров Степан Георгиевич
Мать ребёнка: Кунгурова -- Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
01.10.1903
Дочь: Кунгурова Пелагея Георгиевна
Мать ребёнка: Кунгурова -- Варвара Ивановна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
Около 1906
Сын: Кунгуров Кирилл Георгиевич
Мать ребёнка: Кунгурова -- Варвара Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно