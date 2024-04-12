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Кунгуров Георгий Иванович

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1872 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Кунгуров Степан Георгиевич

Мать ребёнка: Кунгурова -- Варвара Ивановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.10.1903

Дочь: Кунгурова Пелагея Георгиевна

Мать ребёнка: Кунгурова -- Варвара Ивановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Кунгуров Кирилл Георгиевич

Мать ребёнка: Кунгурова -- Варвара Ивановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кунгурова -- Варвара Ивановна

Смерть
Неизвестно
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