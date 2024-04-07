Холызалова (Евдокимова) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холызалова (Евдокимова) Мария Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Холызалов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1894

Сын: Холызалов Андрей Александрович

Отец ребёнка: Холызалов Александр Васильевич

Яковлевское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Холызалов Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Холызалов Александр Васильевич

Яковлевское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Холызалова Антонина Александровна

Отец ребёнка: Холызалов Александр Васильевич

Яковлевское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Холызалова Александра Александровна

Отец ребёнка: Холызалов Александр Васильевич

Яковлевское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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