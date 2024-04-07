Холызалова (Евдокимова) Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1894
Сын: Холызалов Андрей Александрович
Отец ребёнка: Холызалов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1899
Сын: Холызалов Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Холызалов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Холызалова Антонина Александровна
Отец ребёнка: Холызалов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Холызалова Александра Александровна
Отец ребёнка: Холызалов Александр Васильевич
Смерть
Неизвестно