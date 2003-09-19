Юрлов Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрлов Михаил Николаевич

Место рождения

Сосновка, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

07.11.1921

Дата смерти

19.09.2003

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1886 г.р.

Жена

1928 г.р.
1922 г.р.

Дети

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Добавил:

СЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1921

Отец: Юрлов Николай Иванович

Мать: Юрлова (Вичунова) Мария Васильевна

Сосновка, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрлова Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юрлова (Левина) Елизавета Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юрлова (Левина) Елизавета Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юрлова (Левина) Елизавета Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юрлова (Левина) Елизавета Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрлов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Юрлова (Левина) Елизавета Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юрлова (Левина) Елизавета Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрлова (Левина) Елизавета Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Сосновка, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Военная служба
1941
Награда
06.04.1985
Смерть
19.09.2003
Сосновка, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область

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