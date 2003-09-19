Юрлов Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рождения07.11.1921
Дата смерти19.09.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1921
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрлов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Юрлова (Левина) Елизавета Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
1941
Награда
06.04.1985
Смерть
19.09.2003