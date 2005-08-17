Шарапов Андрей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1980
Рождение ребёнка
17.08.2005
Мать ребёнка: Шарапова Ольга Анатольевна
Рождение ребёнка
24.02.2014
Дочь: Шарапова Юлия Андреевна
Мать ребёнка: Шарапова Ольга Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шарапова Ольга Анатольевна