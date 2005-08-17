Шарапов Андрей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарапов Андрей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1980

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1980

Отец: Шарапов Владимир Викторович

Мать: Шарапова Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
17.08.2005

Сын: Шарапов Денис Андреевич

Мать ребёнка: Шарапова Ольга Анатольевна

Рождение ребёнка
24.02.2014

Дочь: Шарапова Юлия Андреевна

Мать ребёнка: Шарапова Ольга Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарапова Ольга Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарапова Ольга Анатольевна

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