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Галкин Леонид Алексеевич

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Место рождения

Игарка, Туруханский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

09.11.1945

Дата смерти

14.07.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1945

Отец: Галкин Алексей Тимофеевич

Мать: Галкина Анна Николаевна

Игарка, Туруханский муниципальный район, Красноярский край
Образование
По 1971
В 1971г. окончил Ижевский педагогический институт, художественно-графический факультет
Бракосочетание
1975

Жена: Галкина Татьяна Федоровна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Арест
1983
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
В 1983 г. он был арестован и осужден к лишению свободы на 3 года за "антисоветскую пропаганду и агитацию" по статье 58
Работа или профессия
По 1993
Художник, дизайнер Член союза художников СССР, Член союза дизайнеров СССР 1982 г.– вступил в союз художников СССР 1988 г.– вступил в союз дизайнеров СССР Творческая деятельность: художник-график, мон... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галкина Ольга Леонидовна

Мать ребёнка: Галкина Татьяна Федоровна

Смерть
14.07.1993
Ступино, Ступино, Московская область
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