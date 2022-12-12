Галкин Леонид Алексеевич
Место рождения
Дата рождения09.11.1945
Дата смерти14.07.1993
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1945
Отец: Галкин Алексей Тимофеевич
Мать: Галкина Анна Николаевна
Образование
По 1971
В 1971г. окончил Ижевский педагогический институт, художественно-графический факультет
Бракосочетание
1975
Арест
1983
В 1983 г. он был арестован и осужден к лишению свободы на 3 года за "антисоветскую пропаганду и агитацию" по статье 58
Работа или профессия
По 1993
Художник, дизайнер Член союза художников СССР, Член союза дизайнеров СССР 1982 г.– вступил в союз художников СССР 1988 г.– вступил в союз дизайнеров СССР Творческая деятельность: художник-график, мон... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галкина Ольга Леонидовна
Мать ребёнка: Галкина Татьяна Федоровна
Смерть
14.07.1993
Ступино, Ступино, Московская область