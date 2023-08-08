Пефтиев Иван Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.11.1931
Мать ребёнка: Пефтиева Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пефтиева Мария Иванович
Мать ребёнка: Пефтиева Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пефтиев Владимир Иванович
Мать ребёнка: Пефтиева Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пефтиева Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пефтиева Варвара
Смерть
Неизвестно