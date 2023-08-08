Пефтиев Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПефтиев Иван Сергеевич

Пефтиев Иван Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1931

Сын: Пефтиев Сергей Иванович

Мать ребёнка: Пефтиева Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пефтиева Мария Иванович

Мать ребёнка: Пефтиева Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пефтиев Владимир Иванович

Мать ребёнка: Пефтиева Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пефтиев Антон Иванович

Мать ребёнка: Пефтиева Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пефтиева Варвара

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close