Синяева Мария Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синяева Мария Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1805

Дата смерти

1871

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1828

Сын: Синяев Василий Петрович

Отец ребёнка: Синяев Петр Андреевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1830

Сын: Синяев Тимофей Петрович

Отец ребёнка: Синяев Петр Андреевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1836

Сын: Синяев Максим Петрович

Отец ребёнка: Синяев Петр Андреевич

Рождение ребёнка
1841

Сын: Синяев Назар Петрович

Отец ребёнка: Синяев Петр Андреевич

д. Хорнема Сольвычегодского уезда Вологодской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синяев Петр Андреевич

Смерть
1871
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