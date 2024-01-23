Синяева Мария Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1805
Дата смерти1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1828
Отец ребёнка: Синяев Петр Андреевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1830
Отец ребёнка: Синяев Петр Андреевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1836
Отец ребёнка: Синяев Петр Андреевич
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Синяев Петр Андреевич
д. Хорнема Сольвычегодского уезда Вологодской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1871