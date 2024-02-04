Лисиенко Владимир Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисиенко Владимир Анатольевич

Место рождения

Семей, городская администрация Семей, Абайская область

Дата рождения

24.11.1958

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Рождение ребёнка
07.05.1981

Сын: Лисиенко Александр Владимирович

Мать ребёнка: Лисиенко (Катошина) Валентина Анатольевна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
31.12.1985

Сын: Лисиенко Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Лисиенко (Катошина) Валентина Анатольевна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край

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