Лисиенко Владимир Анатольевич
Место рождения
Дата рождения24.11.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.05.1981
Сын: Лисиенко Александр Владимирович
Мать ребёнка: Лисиенко (Катошина) Валентина Анатольевна
Рождение ребёнка
31.12.1985
Сын: Лисиенко Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Лисиенко (Катошина) Валентина Анатольевна