Кондратьев Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондратьев Владимир

Кондратьев Владимир

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондратьева (Шепель) Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
01.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондратьева (Шепель) Екатерина Петровна

Тамда, Алгинский район, Актюбинская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.