Шведова Макрина Аверьянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шведов Глеб Матвеев
Рождение ребёнка
21.07.1907
Сын: Шведов Иван Глебов
Отец ребёнка: Шведов Глеб Матвеев
Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно