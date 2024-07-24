Шведова Макрина Аверьянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шведова Макрина Аверьянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шведов Глеб Матвеев

Рождение ребёнка
21.07.1907

Сын: Шведов Иван Глебов

Отец ребёнка: Шведов Глеб Матвеев

Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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