Дроздов Егор Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроздов Егор Фомич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Дроздов Фома Егорович

Мать: не указана

Место жительства
С 1812
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
переехали без позволения Тобольской казенной палаты из Ишимского округа Камышенской волости
Рождение ребёнка
1833

Сын: Дроздов Осип Егорович

Мать ребёнка: Дроздова Улита Елисеевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Аксинья Егоровна

Мать ребёнка: Дроздова Улита Елисеевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Ольга Егоровна

Мать ребёнка: Дроздова Улита Елисеевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дроздова Улита Елисеевна

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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