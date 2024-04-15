Дроздов Егор Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Дроздов Фома Егорович
Место жительства
С 1812
переехали без позволения Тобольской казенной палаты из Ишимского округа Камышенской волости
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Дроздова Улита Елисеевна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Аксинья Егоровна
Мать ребёнка: Дроздова Улита Елисеевна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Ольга Егоровна
Мать ребёнка: Дроздова Улита Елисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дроздова Улита Елисеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно