Сидоренко Петр Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.09.1869
Сын: Сидоренко Сергей Петрович
Мать ребёнка: Сидоренко Евдокия Васильевна
003 32-32-19 Любимовка Восприемники: Евдоким Спиридонов, Анна Яковлева
Рождение
Около 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 24.03.1872
Сын: Сидоренко Гавриил Петрович
Мать ребёнка: Сидоренко Евдокия Васильевна
Фонд №389Опись №1Дело №204 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Логачевка, Васильевка, Любимовка, Преображенка, Богдановка за 1872 г. https://yandex.ru/archive/catalog/f6... Показать все
Рождение ребёнка
17.11.1878
Сын: Сидоренков Григорий Петрович
Мать ребёнка: Сидоренко Евдокия Васильевна
Фонд №389 Опись №1 Дело №346 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Приютное, Казанка, Логачевка, Васильевка, Любимовка, Приображенка, Богдановка, Шестаковка, Пронькино, Мих... Показать все
Смерть
Неизвестно