Паничев Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паничев Федор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Паничев Иван Яковлевич

Мать: Ефросинья

Смерть
1943
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