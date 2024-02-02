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Паничев Федор Иванович
Паничев Федор Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1900
Дата смерти
1943
Пол
Мужской
Отец
Паничев Иван Яковлевич
1863 г.р.
Мать
Ефросинья
1869 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец:
Паничев Иван Яковлевич
Мать:
Ефросинья
Смерть
1943
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