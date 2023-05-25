Зимирев Александр Прокопиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти1975
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Зимирев Прокопий Ильич
Мать: Петашихина Любовь
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Харина (Зимирева) Тамара Александровна
Мать ребёнка: Зимирева (Бачуринская) Клавдия Павлиновна
Рождение ребёнка
1946
Сын: Зимирев Алексей Александрович
Мать ребёнка: Зимирева (Бачуринская) Клавдия Павлиновна
Рождение ребёнка
09.05.1949
Смерть
1975