Каплина Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Лазарева Мария Максимовна
Отец ребёнка: Каплин Максим Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шаронов-Каплин Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каплин Александр Андреевич
Отец ребёнка: Шаронов-Каплин Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Максимовна
Отец ребёнка: Каплин Максим Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Максимовна
Отец ребёнка: Каплин Максим Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Каплин Максим Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Максимовна
Отец ребёнка: Каплин Максим Герасимович
Смерть
Неизвестно