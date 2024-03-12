Каплина Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каплина Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Лазарева Мария Максимовна

Отец ребёнка: Каплин Максим Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каплин Николай Андреевич

Отец ребёнка: Шаронов-Каплин Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каплин Александр Андреевич

Отец ребёнка: Шаронов-Каплин Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаронов-Каплин Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Максимовна

Отец ребёнка: Каплин Максим Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Максимовна

Отец ребёнка: Каплин Максим Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каплин Михаил Максимович

Отец ребёнка: Каплин Максим Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Максимовна

Отец ребёнка: Каплин Максим Герасимович

Смерть
Неизвестно
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