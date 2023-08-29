Клепикова -
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1857 ст.
Отец ребёнка: Клепиков Лев
Бессоново, Паломская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: - Феодосия Львовна
Отец ребёнка: Клепиков Лев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клепиков Лев
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно