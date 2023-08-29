Клепикова - — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клепикова -

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1857 ст.

Сын: Клепиков Степан Львович

Отец ребёнка: Клепиков Лев

Бессоново, Паломская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: - Феодосия Львовна

Отец ребёнка: Клепиков Лев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клепиков Лев

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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