Волобуев Алексей Владимирович 04.07.1949 — найти родственников по фамилии на Familio
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Волобуев Алексей Владимирович

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Место рождения

Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан

Дата рождения

04.07.1949

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1949

Отец: Волобуев Владимир Степанович

Мать: Волобуева Анастасия (Надя) Михайловна

Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волобуева Виктория

Место жительства
Неизвестно
Изобильный, Изобильненский, Ставропольский край
ул. Чайковского д.9,кв 23
Рождение ребёнка
08.03.1974

Дочь: Волобуева Валерия Алексеевна

Мать ребёнка: Волобуева Виктория

Изобильный, Изобильненский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
08.03.1974

Дочь: Волобуева Виктория Алексеевна

Мать ребёнка: Волобуева Виктория

Изобильный, Изобильненский, Ставропольский край

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