Волобуев Алексей Владимирович
Место рождения
Дата рождения04.07.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1949
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волобуева Виктория
Место жительства
Неизвестно
ул. Чайковского д.9,кв 23
Рождение ребёнка
08.03.1974
Дочь: Волобуева Валерия Алексеевна
Мать ребёнка: Волобуева Виктория
Рождение ребёнка
08.03.1974
Дочь: Волобуева Виктория Алексеевна
Мать ребёнка: Волобуева Виктория