(Рекшинская) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рекшинская) Ольга

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Место рождения

г. Семенов

Дата рождения

1914

Дата смерти

?.11.2001

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Рекшинский Семен

Мать: Рекшинская Любовь Васильевна

г. Семенов
Работа или профессия
С 1930
завод Двигатель Революции
счетовод
Работа или профессия
С 1939
Горьковский автомобильный завод
бухгалтер, экономист
Работа или профессия
С 1956
Министерство автомобильной промышленности
внештатный ревизор
Работа или профессия
По 1970
завод спецавтомобилей
Работа или профессия
Неизвестно
Горьковский Совнархоз
экономист
Работа или профессия
Неизвестно
завод фрезерных станков
Образование
Неизвестно
курсы по нормативному методу учета производства
среднее (на базе техникума)
Образование
Неизвестно
курсы бухгалтера
среднее
Образование
Неизвестно
семилетка Нижний Новгород
среднее
Смерть
?.11.2001
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