(Рекшинская) Ольга
Место рожденияг. Семенов
Дата рождения1914
Дата смерти?.11.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Рекшинский Семен
г. Семенов
Работа или профессия
С 1930
завод Двигатель Революции
счетовод
Работа или профессия
С 1939
Горьковский автомобильный завод
бухгалтер, экономист
Работа или профессия
С 1956
Министерство автомобильной промышленности
внештатный ревизор
Работа или профессия
По 1970
завод спецавтомобилей
Работа или профессия
Неизвестно
Горьковский Совнархоз
экономист
Работа или профессия
Неизвестно
завод фрезерных станков
Образование
Неизвестно
курсы по нормативному методу учета производства
среднее (на базе техникума)
Образование
Неизвестно
курсы бухгалтера
среднее
Образование
Неизвестно
семилетка Нижний Новгород
среднее
Смерть
?.11.2001