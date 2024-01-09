Лебедева Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: ??? Федот
Мать: Ефросиния ???
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Перешивкина (Лебедева) Антонина
Отец ребёнка: Лебедев Алексей
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Лебедев Алексей
Рождение ребёнка
1918
Сын: Алексей
Отец ребёнка: Лебедев Алексей
Рождение ребёнка
1920
Дочь: (Лебедева) Анна
Отец ребёнка: Лебедев Алексей
Рождение ребёнка
02.10.1922
Дочь: (Лебедева) Вера
Отец ребёнка: Лебедев Алексей
Хотенка, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1924
Сын: Валентин
Отец ребёнка: Лебедев Алексей
Смерть
Неизвестно