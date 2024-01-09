Лебедева Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: ??? Федот

Мать: Ефросиния ???

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Перешивкина (Лебедева) Антонина

Отец ребёнка: Лебедев Алексей

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Лебедев Алексей

Рождение ребёнка
1918

Сын: Алексей

Отец ребёнка: Лебедев Алексей

Рождение ребёнка
1920

Дочь: (Лебедева) Анна

Отец ребёнка: Лебедев Алексей

Рождение ребёнка
02.10.1922

Дочь: (Лебедева) Вера

Отец ребёнка: Лебедев Алексей

Хотенка, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Валентин

Отец ребёнка: Лебедев Алексей

Смерть
Неизвестно

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