Савельев Михаил Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Бракосочетание
09.01.1876 ст.
Рождение ребёнка
1878
Сын: Савельев Василий Михайлович
Мать ребёнка: Савельева (Калинина) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Савельев Павел Михайлович
Мать ребёнка: Савельева (Калинина) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Савельева Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Савельева (Калинина) Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно