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Савельев Михаил Афанасьевич

Место рождения

Рассоха, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Савельев Афанасий Григорьевич

Мать: Савельева Елена Васильевна

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
09.01.1876 ст.

Жена: Савельева (Калинина) Анна Ивановна

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1878

Сын: Савельев Василий Михайлович

Мать ребёнка: Савельева (Калинина) Анна Ивановна

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1879

Сын: Савельев Павел Михайлович

Мать ребёнка: Савельева (Калинина) Анна Ивановна

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Савельева Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Савельева (Калинина) Анна Ивановна

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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