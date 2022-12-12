Пупкова (Вершинина) Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пупкова (Вершинина) Надежда Петровна

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Место рождения

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

05.07.1951

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1951

Отец: Вершинин Петр Николаевич

Мать: Вершинина Александра Петровна

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
30.04.1971

Муж: Пупков Анатолий Владимирович

Рождение ребёнка
12.06.1972

Сын: Пупков Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Пупков Анатолий Владимирович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.11.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пупков Анатолий Владимирович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
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