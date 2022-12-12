Пупкова (Вершинина) Надежда Петровна
Место рождения
Дата рождения05.07.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1951
Бракосочетание
30.04.1971
Рождение ребёнка
12.06.1972
Сын: Пупков Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Пупков Анатолий Владимирович
Рождение ребёнка
05.11.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пупков Анатолий Владимирович