Миннигали
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Абдулгафур
Мать: Гаданбану
Рождение ребёнка
1850
Сын: Гарифулла
Мать ребёнка: Сахибземал
Рождение ребёнка
1853
Сын: Шарифулла
Мать ребёнка: Сахибземал
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Махубземал
Мать ребёнка: Сахибземал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сахибземал
Смерть
Неизвестно