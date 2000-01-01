Миннигали — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миннигали

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Абдулгафур

Мать: Гаданбану

Рождение ребёнка
1850

Сын: Гарифулла

Мать ребёнка: Сахибземал

Рождение ребёнка
1853

Сын: Шарифулла

Мать ребёнка: Сахибземал

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Махубземал

Мать ребёнка: Сахибземал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сахибземал

Смерть
Неизвестно
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