Баканина Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баканина Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колоненков Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
11.05.1979

Сын: Колоненков Роман Сергеевич

Отец ребёнка: Колоненков Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
15.06.1983

Дочь: Колоненкова Марина Сергеевна

Отец ребёнка: Колоненков Сергей Васильевич

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