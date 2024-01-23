Баканина Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.05.1979
Сын: Колоненков Роман Сергеевич
Отец ребёнка: Колоненков Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
15.06.1983
Дочь: Колоненкова Марина Сергеевна
Отец ребёнка: Колоненков Сергей Васильевич