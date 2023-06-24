Дмитриева Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дмитриева Юлия Евгеньевна

Отец ребёнка: Дмитриев Евгений Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Артём Евгеньевич

Отец ребёнка: Дмитриев Евгений Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриев Евгений Александрович

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