Новиков (Хиров) Вячеслав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новиков (Хиров) Вячеслав

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.?.1933

Дата смерти

28.?.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.?.1933

Отец: Хиров Федор

Мать: Хирова Софья

Рождение ребёнка
05.?.1952

Сын: Новиков Сергей Вячеславович

Мать ребёнка: Валентина Георгиевна

Рождение ребёнка
26.?.1962

Дочь: Елена Вячеславовна

Мать ребёнка: Валентина Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валентина Георгиевна

Смерть
28.?.1998
Похороны
Неизвестно
Рублевское кладбище
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