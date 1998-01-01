Новиков (Хиров) Вячеслав
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.?.1933
Дата смерти28.?.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.?.1933
Отец: Хиров Федор
Мать: Хирова Софья
Рождение ребёнка
05.?.1952
Сын: Новиков Сергей Вячеславович
Мать ребёнка: Валентина Георгиевна
Рождение ребёнка
26.?.1962
Дочь: Елена Вячеславовна
Мать ребёнка: Валентина Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валентина Георгиевна
Смерть
28.?.1998
Похороны
Неизвестно
Рублевское кладбище