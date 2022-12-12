Павлова (Борина) Любовь Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1982
Дочь: Лапцевич Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Павлов Николай Иванович
Рождение ребёнка
22.11.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павлов Николай Иванович
Льнозавод, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно