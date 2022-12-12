Павлова (Борина) Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Борина) Любовь Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1958

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1959 г.р.

Дети

1982 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1982

Дочь: Лапцевич Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Павлов Николай Иванович

Рождение ребёнка
22.11.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Николай Иванович

Льнозавод, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Николай Иванович

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