Насретдинова Насретдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насретдинова Насретдин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Насретдинов Хуснетдин

Мать ребёнка: Насретдинова Бибикамал

Душанбеково, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Шайбакова Гильмикамал

Мать ребёнка: Насретдинова Бибикамал

Душанбеково, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1905

Сын: Насретдинов Талипьян

Мать ребёнка: Насретдинова Бибикамал

Душанбеково, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Насретдинов Хисретдин

Мать ребёнка: Насретдинова Бибикамал

Смерть
Неизвестно
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