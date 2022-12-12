Насретдинова Насретдин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Насретдинова Бибикамал
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Шайбакова Гильмикамал
Мать ребёнка: Насретдинова Бибикамал
Рождение ребёнка
1905
Сын: Насретдинов Талипьян
Мать ребёнка: Насретдинова Бибикамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Насретдинова Бибикамал
Смерть
Неизвестно