Щелкова Прасковья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щелков Яков Евграфов
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Марья Яковлева
Отец ребёнка: Щелков Яков Евграфов
Рождение ребёнка
1854
Сын: Щелков Петр Яковлев
Отец ребёнка: Щелков Яков Евграфов
Смерть
Неизвестно