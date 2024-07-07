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Щелкова Прасковья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щелков Яков Евграфов

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Марья Яковлева

Отец ребёнка: Щелков Яков Евграфов

Рождение ребёнка
1854

Сын: Щелков Петр Яковлев

Отец ребёнка: Щелков Яков Евграфов

Смерть
Неизвестно

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