Вшивцева (?) Дарья Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (?) Дарья Трофимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Между 1850 и 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1795 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Вшивцев Степан Ефимович

Отец ребёнка: Вшивцев Ефим Тарасович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1831

Сын: Вшивцев Алексей Ефимович

Отец ребёнка: Вшивцев Ефим Тарасович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Ефим Тарасович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Между 1850 и 1858
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
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