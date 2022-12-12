Вшивцева (?) Дарья Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиМежду 1850 и 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Вшивцев Ефим Тарасович
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Вшивцев Ефим Тарасович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1850 и 1858