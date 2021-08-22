Косова (Мурашова) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косова (Мурашова) Евдокия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1921

Дата смерти

07.03.1992

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1921

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1952

Сын: Косов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Косов Алексей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Косов Алексей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косов Алексей Петрович

Смерть
07.03.1992
Похороны
Неизвестно
Шилово, Богородский район
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