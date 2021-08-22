Косова (Мурашова) Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1921
Дата смерти07.03.1992
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1921
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1952
Сын: Косов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Косов Алексей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Косов Алексей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.03.1992
Похороны
Неизвестно
Шилово, Богородский район