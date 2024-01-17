Немцева (Маныч) Ольга Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немцева (Маныч) Ольга Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1965

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1965

Отец: Маныч Борис Васильевич

Мать: Маныч Людмила Васильевна

Рождение ребёнка
01.04.1987

Дочь: Пискунова Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Немцев Анатолий Юрьевич

Рождение ребёнка
27.07.1989

Дочь: Сигуля Оксана Анатольевна

Отец ребёнка: Немцев Анатолий Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Немцев Анатолий Юрьевич

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