Немцева (Маныч) Ольга Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1965
Отец: Маныч Борис Васильевич
Мать: Маныч Людмила Васильевна
Рождение ребёнка
01.04.1987
Дочь: Пискунова Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Немцев Анатолий Юрьевич
Рождение ребёнка
27.07.1989
Дочь: Сигуля Оксана Анатольевна
Отец ребёнка: Немцев Анатолий Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно