Шипицына Федора Сафроновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Шипицын Николай Андреевич
Отец ребёнка: Шипицын Андрей Никифорович
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Шипицын Андрей Никифорович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Шипицын Константин Андреевич
Отец ребёнка: Шипицын Андрей Никифорович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Шипицын Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Шипицын Андрей Никифорович
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Шипицын Андрей Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно