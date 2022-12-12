Шипицына Федора Сафроновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицына Федора Сафроновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Шипицын Николай Андреевич

Отец ребёнка: Шипицын Андрей Никифорович

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Шипицын Федот Андреевич

Отец ребёнка: Шипицын Андрей Никифорович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Шипицын Константин Андреевич

Отец ребёнка: Шипицын Андрей Никифорович

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Шипицын Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Шипицын Андрей Никифорович

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Шипицын Федор Андреевич

Отец ребёнка: Шипицын Андрей Никифорович

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Андрей Никифорович

Смерть
Неизвестно
Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
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