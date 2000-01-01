Отяковский Тимофей Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1719
Дата смерти1780
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1719
Отец: Отяковский Илья
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1743
Дочь: Васса Тимофеевна
Мать ребёнка: Отяковская Матрона Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1745
Дочь: Анисья Тимофеевна
Мать ребёнка: Отяковская Матрона Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Отяковский Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Отяковская Матрона Яковлевна
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Мавра Тимофеевна
Мать ребёнка: Отяковская Матрона Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Отяковский Петр Тимофеевич
Мать ребёнка: Отяковская Матрона Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Авдотья Тимофеевна
Мать ребёнка: Отяковская Матрона Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1780