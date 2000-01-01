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Отяковский Тимофей Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1719

Дата смерти

1780

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1719

Отец: Отяковский Илья

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1743

Дочь: Васса Тимофеевна

Мать ребёнка: Отяковская Матрона Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1745

Дочь: Анисья Тимофеевна

Мать ребёнка: Отяковская Матрона Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Отяковский Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Отяковская Матрона Яковлевна

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Мавра Тимофеевна

Мать ребёнка: Отяковская Матрона Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Отяковский Петр Тимофеевич

Мать ребёнка: Отяковская Матрона Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Авдотья Тимофеевна

Мать ребёнка: Отяковская Матрона Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Отяковская Матрона Яковлевна

Смерть
1780
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