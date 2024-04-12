Илья Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илья Андреевич

Место рождения

Сидорово, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1834 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сидорово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.10.1857

Сын: Стефан Ильич

Мать ребёнка: Настасья Маркова

Сидорово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.10.1857

Сын: Дмитрий Ильич

Мать ребёнка: Настасья Маркова

Сидорово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Маркова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Сидорово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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