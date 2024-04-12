Илья Андреевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.10.1857
Сын: Стефан Ильич
Мать ребёнка: Настасья Маркова
Рождение ребёнка
19.10.1857
Сын: Дмитрий Ильич
Мать ребёнка: Настасья Маркова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Маркова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно