Настасья Трифонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хлынов Филип Иванов
Отец ребёнка: Хлынов Иван Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хлынов Иван Иванов
Отец ребёнка: Хлынов Иван Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хлынов Иван Иванов
Смерть
Неизвестно