Шафиева Рәзинә Газизовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шафиева Рәзинә Газизовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1920 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шафиев Газиз Гарипович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Канафеев Фарит

Отец ребёнка: Канафеев Өлтезер

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Канафеев Ильдар

Отец ребёнка: Канафеев Өлтезер

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Канафеев Өлтезер

Смерть
Неизвестно

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