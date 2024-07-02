Шафиева Рәзинә Газизовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шафиев Газиз Гарипович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Канафеев Фарит
Отец ребёнка: Канафеев Өлтезер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Канафеев Ильдар
Отец ребёнка: Канафеев Өлтезер
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Канафеев Өлтезер
Смерть
Неизвестно